Волевая победа "моряков": Черноморец на последних минутах вырвал путевку в четвертьфинал КУ

Одним из топ-матчей розыгрыша 1/8 финала Кубка Украины стало противостояние Черноморца и Кривбасса. Дуэль одних из самых лучших отечественных тренеров завершилась в пользу Романа Григорчука.

Черноморец – Кривбасс 2:1

Голы: Дада, 66, Шпорн, 90+4 – Приходько, 14

Обе команды в чемпионате находятся во главе турнирной таблицы. Так что кубковая встреча Черноморца и Кривбасса ожидалась с двойным интересом, сообщает 24 Канал.

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Гости активнее приступили к матчу. Первая же атака подопечных Вернидуба завершилась голом. Прострел Кожушка уверенно завершил Приходько, пробивший по пустым воротам.

"Моряки" сумели восстановить паритет в середине второго тайма. Бразилец "моряков" Дада с помощью рикошета отправил мяч в сетку ворот Клищука.

Когда основное время матча близилось к завершению, свое слово сказал хавбек "моряков" Шпорн. На 4-й компенсированной минуте подачу Васильева отбил вратарь Кривбасса, но первым на мяче был словенец, принесший победу Черноморцу.

Команда Романа Григорчука присоединилась к четвертьфиналистам Кубка Украины, а Кривбасс покинул турнир на стадии 1/8 финала.

Видеообзор матча Черноморец – Кривбасс