Прощай, зона вылета: Черноморец сокрушил Колос и закрепился в середине таблицы – видеообзор

Одесский коллектив не оставил шансов кузнецовской команде в данном поединке. "Моряки" наступают на пяти "хлеборобам".

Черноморец – Колос 3:0

Голы: Бадибанга, 7, Алефиренко, 58, Демченко, 71

Черноморец и Колос провели встречу в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли одесситы. "Моряки" без проблем разобрались со своим соперником и скрылись от зоны вылета, пишет 24 Канал.

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Без шансов

Одесситы во всей красе демонстрируют свое желание остаться в элите украинского футбола, а вот кузнецы дали понять, что по итогам текущего сезона они не окажутся по центру внимания, разве что турнирной таблицы.

Матч сразу начался с положительной ноты для "моряков", поскольку уже на 7-й минуте встречи они праздновали взятие ворот. После подачи с углового забитым голом смог отметиться Бадибанга, который головой перевел мяч в створ ворот соперника, голкипер до мяча дотянулся, однако свою команду не спас, 1:0.

В первом тайме Черноморец продолжал активно атаковать своего соперника, однако до конкретики дело не доходило – одесситы все приберегли на второй тайм. Колос же издавал единичные выпады, так ничем и не закончившиеся, хотя во второй половине встречи "хлеборобы" активировались, но опять безрезультатно.

На 58-й минуте матча Колос сам подарил заслуженный гол Черноморцу. Защитник кузнецов перехватил мяч нечаянно срегулировал его так, что тот из-за пределов штрафной полетел за спину голкипера. Мяч и сам мог доскакать и пустую сетку ворот Колоса, однако Алефиренко решил его толкать, чем оформил свой восьмой гол в сезоне и вышел на общую пятую строчку гонки бомбардиров, 2:0.

Беды кузнецов на этом не закончились. Сначала на 71-й минуте встречи Демченко превратил счет в разгромный, сыграв на добивании после неуверенной фиксации мяча от голкипера Колоса – 3:0. Впоследствии Исаенко получил прямую красную карточку за преднамеренную игру в ноги игроку Черноморца.

Таким образом, одесситы уверенной походкой вылезли из зоны вылета и заняли 9-ю строчку УПЛ (26 очков в активе). Колосс же сильно позиции не потерял, поскольку оказался на 8-м месте чемпионата (30 очков в активе).

Видеообзор матча Черноморец – Колос: