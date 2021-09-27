Ингулец благодаря пенальти в конце матча с Черноморцем вырвал ничью: видео

В понедельник, 27 сентября, состоялся поединок 9 тура украинской Премьер-лиги, в котором соревновались одесский Черноморец и петровский Ингулец. Победитель встречи в Одессе определен не был.

Черноморец – Ингулец 1:1

Гол: Смирный, 39 – Бартулович, 87 (пен.)

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Коллектив Сергея Лавриненко в новом сезоне сумел набрать максимум очков только в матчах против команд, которые являются его соседями по турнирной таблице на данный момент – Мариуполя (3:0) и Львова (2:1), а еще один балл "казаки" приписали себе после игры против киевского Динамо (1:1), что стало одной из сенсаций на старте чемпионата. Однако сейчас Ингулец вновь находится внутри серии из трех поражений подряд, одно из которых потянуло за собой сенсационный вылет из Кубка Украины по итогам противостояния против ЛНЗ Черкассы (1:2).

Теперь, пришла очередь и одесскому Черноморцу противостоять команде из Петрового, вот только она свой билет в 1/8 финала Кубка в борьбе против Прикарпатья (4:1) завоевать все-таки сумела.

На 9-й минуте Авагимян после углового навесил на линию вратарской, там находился в гордом одиночестве Дубко, который чудом не попал головой по воротам.

В конце первого тайма "моряки" открыли счет во встрече. Цитаишвили и Смирный разорвали оборону Ингульца, Евгений оказался перед воротами Гальчука и точно пробил в левый нижний угол.

Видео гола Смирного

Ингулец мог сравнять счет еще в первом тайме, но вмешалась перекладина. Навес слева от Шарая закончился навесным ударом в каркас.

В конце встречи Ингулец заработал пенальти, который стал спасительным для команды – Брагар завалил соперника, подставив тому ногу. Бартулович пробил под правую штангу низом и вырвал ничью.

В итоге команды разделили по очку и не смогли выбраться из низа турнирной таблицы. Ингулец с 8 очками идет 12-м, а Черноморец с 6 очками – на 14 позиции.

Черноморец – Ингулец видеообзор