Игра в одни ворота: Динамо поиздевалось над Черноморцем в УПЛ – видео голов

В пятницу, 19 ноября, состоялся матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Динамо на выезде играло против своего фарм-клуба Черноморец. Интриги в матче, как и ожидалось, не было, и киевляне одержали победу.

Черноморец – Динамо 1:6

Голы: Исаенко, 44 – Буяльский, 27, 58 (пен.), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

Смотрите также: Андрей Ярмоленко повторил достижение Андрея Шевченко в сборной

Киевляне могли открыть счет на 17-й минуте, когда Беловар зажег свечу над вратарской, Шкурин сбросил обратно на Буяльского, тот справа на Цыганкова, который пробил в ближнюю стойку.

Спустя 10 минут Динамо все же забило свой гол. Затяжную атаку Динамо завершил Буяльский ударом слева метров 10 в ближний угол.

В следующие 10 минут "бело-синие" довели счет до разгромного. Дублем отличился Витиньо. Сначала Вачиберадзе потерял мяч перед своим штрафным, Шкурин отдал на Витиньо, который метров с 18 положил мяч в левую девятку.

А впоследствии Караваев прострелил вправо, Варакута отбил, Шкурин хотел переложить мяч на левую ногу, но вышел пас на Витиньо, оформивший дубль с нескольких метров.

Чудом Черноморцу удалось отыграть 1 мяч в конце первого тайма – после углового Черноморца была скидка на дальнюю штангу, откуда Исаенко забил с метра в пустые ворота.

Сразу после перерыва подопечные Мирчи Луческу снова довели счет до разгромного. Гармаш, только что вышедший на поле, подловил отскок и метров с 18 отправил мяч в правую девятку.

На 52-й минуте Кузык рукой задел Гармаша в собственной штрафной и заработал пенальти. Арбитр 6 минут рассматривал эпизод на предмет офсайда у самого Гармаша, но все же назначил пенальти. Буяльский без проблем реализовал 11-метровый удар.

Состоялся в этом матче и дебютный гол. На 82-й минуте Кулач ударом головой с линии вратарской после навеса де Пены забил первый гол за Динамо.

Таким образом, Динамо завоевало легкие 3 очка и временно оторвалось от Шахтера, который 20 ноября сыграет матч против Руха. Черноморец с 11 баллами занимает 12 строчку турнирной таблицы УПЛ.

Черноморец – Динамо видеообзор матча