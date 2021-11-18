Черноморец – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Очередной тур УПЛ откроет матч Черноморец – Динамо в пятницу, 19 ноября. Просмотреть этот матч можно будет по телевидению и онлайн.

Матч Черноморец – Динамо должен был состояться в Одессе. Но по непонятным причинам команды решили перенести его в Киев. Так что сыграют футболисты на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. А уже во втором круге – в Одессе.

, такой перенос матча из Одессы в Киев связан с тем, что уже во вторник, 23 ноября, Динамо сыграет матч Лиги чемпионов против Баварии в Киеве. Чтобы не тратить время на дорогу в Одессу и обратно, и чтобы футболисты имели больше времени на восстановление, клубы согласились перенести матч в Киев.

Матч начнется в 19.30.

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Поскольку это будет домашний матч для Черноморца, трансляцию матча будет осуществлять канал "Футбол 1". Начало трансляции в 19.25. В 18:45 на канале выйдет программа Тур Online с актуальной информацией перед матчем.

Смотреть онлайн матч Черноморец – Динамо можно легально на видеосервисе Oll.tv. Однако для этого нужно оформить подписку "oll inclusive xtra sport", которая обойдется в 189 гривен в месяц. Кроме спортивных каналов, туда также входят показы главных каналов Украины и доступ к фильмам и сериалам, познавательным программам, а также мультфильмам.

Напомним, за Черноморец выступает сразу 16 футболистов, арендованных у Динамо. Кроме того, главным тренером одесситов является Юрий Мороз, еще в прошлом сезоне возглавлявший молодежную команду Динамо.