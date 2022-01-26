Чемпионы мира в составе Динамо и Шахтера могут продолжить карьеру в Базеле
Источник:BurBuzz
Один из победителей чемпионата мира U-20 в составе сборной Украины может перебраться в Швейцарию. Речь идет о Владиславе Супряге и Данииле Сикане.
Динамо и Шахтер получили официальные предложения
По информации СМИ, Динамо и Шахтер получили официальные предложения от Базеля относительно покупки футболистов. Супруга принадлежит киевлянам, а Сикан выступает за "горняков".
Кстати Супрягу сюда никто не тянул, – президент Динамо
Базель вроде хочет усилить позицию нападающего. В швейцарском клубе рассматривают трансфер или Супряги или Сикана и оценивают переход каждого примерно в одинаковую сумму.
Швейцарский клуб планирует платную аренду одного из украинцев с опцией выкупа. Сообщается, что Базель месяц официально ведет переговоры, но ни Динамо, ни Шахтер пока не согласились отпустить игроков.
Что известно о Супряге и Сикане
- 21-летний Супряга выступает за Динамо с 2018 года. В сезоне 2021/2022 Владислав 6 раз выходил на футбольное поле и не забил ни одного гола.
- Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.
- 20-летний Сикан присоединился к Шахтеру в 2019 году. В этом сезоне на счету игрока 14 матчей и 2 гола. Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро.
- В отличие от Супряги Сикан дебютировал за национальную сборную Украины. В 2019 году оба форварда стали победителями чемпионата мира U-20.