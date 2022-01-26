Чемпионы мира в составе Динамо и Шахтера могут продолжить карьеру в Базеле

Один из победителей чемпионата мира U-20 в составе сборной Украины может перебраться в Швейцарию. Речь идет о Владиславе Супряге и Данииле Сикане.

Динамо и Шахтер получили официальные предложения

По информации СМИ, Динамо и Шахтер получили официальные предложения от Базеля относительно покупки футболистов. Супруга принадлежит киевлянам, а Сикан выступает за "горняков".

Кстати Супрягу сюда никто не тянул, – президент Динамо

Базель вроде хочет усилить позицию нападающего. В швейцарском клубе рассматривают трансфер или Супряги или Сикана и оценивают переход каждого примерно в одинаковую сумму.

Швейцарский клуб планирует платную аренду одного из украинцев с опцией выкупа. Сообщается, что Базель месяц официально ведет переговоры, но ни Динамо, ни Шахтер пока не согласились отпустить игроков.

Что известно о Супряге и Сикане