Чемпионский поединок: Александр Зинченко в основном составе на матч с МанСити

Лидер лондонского Арсенала Александр Зинченко получил возможность вести за собой "канониров" в чемпионском поединке против Манчестер Сити. Матч обещает быть огненным.

Поединок состоится в среду, 15 января. Стартовый свисток раздастся на "Эмирейтс" в 21:30.

Достойно внимания Арсенал – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

Зинченко впервые выйдет из стартовых минут на матч против своей бывшей команды Манчестер Сити. Украинец уже появлялся на поле в качестве оппонента "голубых", однако тогда Зинченко усилил Арсенал, выйдя из лавы запасных.