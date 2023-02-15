Чемпионский поединок: Александр Зинченко в основном составе на матч с МанСити
15 февраля 2023, 20:40Читати новину українською
Источник:Инстаграм Арсенала
Лидер лондонского Арсенала Александр Зинченко получил возможность вести за собой "канониров" в чемпионском поединке против Манчестер Сити. Матч обещает быть огненным.
Поединок состоится в среду, 15 января. Стартовый свисток раздастся на "Эмирейтс" в 21:30.
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Зинченко впервые выйдет из стартовых минут на матч против своей бывшей команды Манчестер Сити. Украинец уже появлялся на поле в качестве оппонента "голубых", однако тогда Зинченко усилил Арсенал, выйдя из лавы запасных.