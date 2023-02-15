Поєдинок відбудеться у середу, 15-го січня. Стартовий свіисток пролунає на Емірейтс о 21:30. Команди зіграють матч 12-го туру АПЛ, який перенесли через смерть королеви Єлизавети II та насичений календар обох команд.

Варте уваги Арсенал – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Зінченко вперше вийде зі стартових хвилин на матч проти своєї колишньої команди Манчестер Сіті. Українець уже з'являвся на полі в якості опонента "блакитних", проте тоді Олександр підсилив Арсенал, вийшовши з лави запасних. Це відбулося у поєдинку Кубка Англії, тоді "каноніри" мінімально посутпилися "містянам" з рахунком 1:0.

Арсенал – одноосібний лідер АПЛ, проте якщо сьогодні Манчестер Сіті вдасться обіграти лондонський колектив, то у команд буде однакова кількість очок. Та Арсенал ще має козир в рукаві, в якості гри в запасі. Але в будь якому випадку результат центрального матчу повпливає на майбутнє потенційного чемпіона Англії.