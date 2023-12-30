Диабет в 22 года: титулованная биатлонистка вынужденно завершила карьеру

В уходящем году Тереза Яндова стала чемпионкой Универсиады в одиночной смешанной эстафете. Ей предрекали место в основной сборной Чехии, однако проблемы со здоровьем поставили крест на карьере 22-летней биатлонистки.

22-летняя чешская биатлонистка Тереза Яндова объявила о завершении карьеры биатлонистки. Такое решение перспективная спортсменка приняла из-за проблем со здоровьем.

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Тереза Яндова объявила о завершении карьеры

В августе 2022 года Яндовой диагностировали диабет первого типа. С этого времени Тереза соревновалась, регулярно принимая инсулин.

"Решила завершить свою прекрасную биатлонную карьеру. Главная причина – мое здоровье. Во время подготовки прошлым летом я почувствовала, что что-то не так.

С каждой тренировкой результативность падала, поэтому о гонках больше говорить не приходится. Диабет перестал позволять мне заниматься спортом на топ-уровне. Думаю, что это верное решение. В последнее время биатлон меня не радовал, а только ухудшал состояние здоровья", – сказала Яндова.

Яндова, имея проблемы со здоровьем, в начале 2023 года стала чемпионкой Универсиады, проходившей в американском Лейк-Плэсиде. В дуэте с Якубом Кочианом талантливая чешка выиграла золотую медаль в одиночной смешанной эстафете. Также на Универсиаде-2023 Яндова завоевала две бронзовые награды – в индивидуальной гонке и спринте.

В текущем сезоне Тереза Яндова провела два старта на уровне Кубка IBU. Она показала 78-й и 72-й результаты в индивидуальной гонке и спринте на этапе в финском Контиолахти.