Безумный ляп вратаря: в Австрии был забит самый быстрый гол в истории чемпионата – видео

В австрийской Бундеслиге 17 февраля состоялись матчи 19 тура. В одном из них лидер чемпионата РБ Зальцбург на выезде встречался с БВ Линцем.

Поединок закончился со счетом 1:1. На забитый мяч Петара Раткова хозяева ответили взятием ворот от Мануэля Маранды, сообщает 24 Канал.

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Историческое событие

Этот матч переписал историю австрийского футбола именно благодаря первому голу. Нападающий "красных быков" открыл счет во встрече уже на шестой секунде игры.

Он сразу пошел прессинговать голкипера после стартового свистка и такая настойчивость дала свой результат. Когда вратарь БВ Линц попытался сделать длинную передачу, Петер Ратков выставил ногу и от нее мяч срикошетил в сетку ворот хозяев.

Гол сербского форварда стал самым быстрым в истории австрийской Бундеслиги.

Смотрите видео исторического взятия ворот в матче БВ Линц – РБ Зальцбург

Отметим, что после ничьей в 19 туре РБ Зальцбург продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Австрии, но теперь ближайший преследователь Штурм Грац отстает от лидера на 3 очка и имеет один матч в запасе.

. Автор исторического гола 20-летний Петар Ратков проводит дебютный сезон в составе "красных быков". В нынешней кампании он забил пять голов в 22 матчах во всех турнирах.