В Аргентине форвард забил космический гол с 70 метров: сумасшедшее видео

Безумный голосо

Атлетико Тукуман наколотил в ворота Барракас Сентраль четыре гола. Автором последнего мяча стал Матео Коронель, забивший почти через все поле, пишет 24 канал.

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Штрафной гостей окончился голом соперника. Футболисты Атлетико отразились после розыгрыша стандарта. Мяч подхватил форвард Коронель и решился на удар со своей части поля. Матео пробил прямо в сетку ворот соперника. Голкипер вышел из линии своих владений, но не ожидал такого выстрела от нападающего оппонента.

Шедевр в 70 метрах от Коронеля поставил красивую точку в матче. В итоге – 4:0. Безумный гол был опубликован в официальном твиттере ФИФА.

Видео безумного гола