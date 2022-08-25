В Аргентине форвард забил космический гол с 70 метров: сумасшедшее видео
В 15-м туре чемпионата Аргентины был забит гол, вполне может рассчитывать на премию Пушкаша. Футболист Атлетико Тукумана стал автором настоящего шедевра.
Безумный голосо
Атлетико Тукуман наколотил в ворота Барракас Сентраль четыре гола. Автором последнего мяча стал Матео Коронель, забивший почти через все поле, пишет 24 канал.
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Штрафной гостей окончился голом соперника. Футболисты Атлетико отразились после розыгрыша стандарта. Мяч подхватил форвард Коронель и решился на удар со своей части поля. Матео пробил прямо в сетку ворот соперника. Голкипер вышел из линии своих владений, но не ожидал такого выстрела от нападающего оппонента.
Шедевр в 70 метрах от Коронеля поставил красивую точку в матче. В итоге – 4:0. Безумный гол был опубликован в официальном твиттере ФИФА.
Видео безумного гола
Разгромная победа Атлетико Тукумана лишь укрепила их лидерство в таблице Примеры Аргентины. Клуб с 32 очками идет на вершине.