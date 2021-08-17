Чемпионат Украины по футболу оказался на 17-м месте в мире по интенсивности, обойдя Россию

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал свой рейтинг интенсивности футбольных чемпионатов в мире. Украинская премьер-лига оказалась на 17-м месте

На этот раз эксперты решили проследить за интенсивностью работы футболистов на поле. Под интенсивностью здесь понимается дистанция, которую одолевает футболист команды на максимальных усилиях (более 19,8 км/ч). Для исследования использовали результаты сезона 2020/2021.

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Лидером по этому показателю вышла Английская премьер-лига, где футболист за игру в среднем преодолевает 10071 метра, из которых 7,82% – в интенсивном темпе. Далее разместились польская Экстракляса и испанская Ла Лига.

Чемпионат Украины в этом рейтинге – на 17-м месте. Футболисты в Украине за игру преодолевают 9941 метра, из которых лишь 7,25% в интенсивном темпе. Ниже нас – чемпионаты Турции, России, Австрии и даже Франции.

Среди украинских клубов лидером в этом рейтинге является Мариуполь – 10095 метров за игру, из которых 7,64% интенсивности. Зато игроки Миная хоть и собирают по 10033 метра за матч, но их интенсивность является наименьшей в Украине – 6,43%

Общий рейтинг клубов возглавляет английский Лидс, чьи игроки преодолевают 10384 метров с 9,63% интенсивности. Что касается клуба, чьи игроки преодолевают наибольшую дистанцию, то на первом месте Хераклес с чемпионата Нидерландов – 10946 метра.