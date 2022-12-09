Не пошли против УЕФА: ФИФА отказалась от проведения чемпионата мира раз в два года

Международная футбольная федерация планировала чаще проводить Мундиале. Впрочем, пока организация не видит возможностей для этого.

ФИФА неоднократно выражала интерес к более частому проведению чемпионатов мира по футболу. С начала основания Мундиали проводятся раз в четыре года (за исключением периода Второй мировой войны).

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В последнее время организация прорабатывала вариант с розыгрышем ЧМ раз в два года. Впрочем, кажется, что от этой идеи в федерации отказались. Об этом рассказал директор отдела развития ФИФА Арсен Венгер.

Меня попросили проработать этот вариант. Я решил, что это хорошая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря. Сейчас мы не двигаемся к этому. Мы соблюдаем четырехлетний цикл, в рамках которого чемпионат мира чередуется с Евро, чемпионатом мира среди клубов и ЧМ среди женщин. Он становится все более важным,

– рассказал Венгер.

Следует отметить, что главными противниками идеи проведения чемпионата мира раз в два года были футбольные клубы и УЕФА. Такая реформа лишь увеличила бы нагрузку на игроков, а также могла бы повредить проведению Евро, которое также происходит в парные годы.

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Напомним, что с 2026 года на чемпионат мира будут выходить 48 команд. ФИФА прорабатывает несколько вариантов формата проведения Мундиаля при таком количестве участников.