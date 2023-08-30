Снова на высшей ступеньке пьедестала: украинцы завоевали медали на ЧМ по пулевой стрельбе

На чемпионате мира по пулевой стрельбе украинцы завоевали еще две награды. Одна из них – золотая.

Чемпионат мира по пулевой стрельбе в Баку продолжается с 14 августа по 1 сентября. По состоянию на 30 августа сборная Украины завоевала 11 наград, 5 из которых – золотые.

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Две награды наша команда завоевала в стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени, 50 м (медленное и быстрое движение) 30 августа.

Игорь Кизима стал серебряным призером чемпионата мира в индивидуальном зачете МГ-12. А вместе с Данилой Даниленко и Денисом Баблюком сошел в этом упражнении на высшую ступеньку пьедестала в командном первенстве.

Это не первая награда для Баблюка, Кизимы и Даниленко. 29 августа Денис Баблюк стал чемпионом по стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с переменной скоростью, 10 м. Игорь Кизима в этом упражнении стал серебряным призером. А вместе с Данилой Даниленко они праздновали победу в командном первенстве.

В этот же день Валентина Гончарова стала бронзовой медалисткой в индивидуальном зачете среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с переменной скоростью, 10 м. И вместе с Галиной Авраменко и Викторией Рыбоваловой она также показала второй результат в команде.