Чемпіонат світу з кульової стрільби в Баку триває з 14 серпня по 1 вересня. Станом на 30 серпня збірна України здобула 11 нагород, 5 з яких – золоті.

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Дві нагороди наша команда здобула у стрільбі з малокаліберної гвинтівки по рухомій мішені, 50 м (повільний і швидкий рух) 30 серпня.

Ігор Кізима став срібним призером чемпіонату світу в індивідуальному заліку МГ-12. А разом з Данилом Даніленком та Денисом Баблюком зійшов у цій вправі на найвищу сходинку п'єдесталу у командній першості.

Це не перша нагорода для Баблюка, Кізими та Даніленка. 29 серпня Денис Баблюк став чемпіоном у стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з перемінною швидкістю, 10 м. Ігор Кізима в цій вправі став срібним призером. А разом з Данилом Даніленком вони святкували перемогу у командній першості.

В цей же день Валентина Гончарова стала бронзовою медалісткою в індивідуальному заліку серед жінок у стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з перемінною швидкістю, 10 м. І разом з Галиною Авраменко та Вікторією Рибоваловою вона також показала другий результат в команді.