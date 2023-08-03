Третий день подряд с рекордом: Украина продолжает зажигать на ЧМ по параплаванию

В Манчестере 31 июля начался чемпионат мира по параплаванию. Закончился третий соревновательный день, в котором украинцы снова установили новый рекорд.

Сборная Украины, которая до этого уже имела девять наград, завоевала еще семь. Главными успехами дня стало "золото" Максима Вераксы и европейский рекорд в смешанной эстафете. пишет 24 Канал.

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Успешный день, после которого сборная Украины поднялась на одну строчку

Единственную победу в третий соревновательный день одержал восьмикратный паралимпийский чемпион и рекордсмен мира Максим Веракса. Он проплыл 50 метров вольным стилем, соперничая со спортсменами с нарушением зрения, за 24.17 секунды. На 0.21 секунды ему уступил еще один украинец, двукратный призер Паралимпийских игр Илья Яременко. Он опередил на 0:02 секунды ближайшего преследователя, чем обеспечил Украине двойную победу.

Смотрите видео победного заплыва Вераксы и Яременка

"Серебро" третьего соревновательного дня также завоевали Антон Коль (100 метров на спине), Анна Стеценко (50 метров вольным стилем), Даниил Чуфаров (100 метров брассом).

Вторым знаковым событием дня стало установление европейского рекорда украинской командой. В составе Анны Гонтарь, Андрея Драпкина, Ярослава Семененко и Ирины Пойды наши пловцы завоевали серебряные награды в смешанной эстафете 4х50 метров комплексом. Несмотря на то, что украинцев опередила китайская команда, результат наших спортсменов вошел в историю. Теперь европейский рекорд на этой дистанции – 2:33:29 минуты.

"Бронзу" в копилку нашей сборной добавил вицечемпион ОИ-2020 Алексей Вирченко. Он завоевал свою медаль на дистанции 100 метров свободным стилем, проплыв за 52.78 секунды.

. С 16 наградами (4 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых) после трех соревновательных дней Украина занимает промежуточное шестое место в медальном зачете чемпионата мира, уступая лишь одним "золотом" замыкающей топ-5 Канаде.