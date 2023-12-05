Украина вышла в основную стадию женского чемпионата мира по гандболу: когда и с кем будет играть

Подопечные Виталия Андронова только в последнем туре первого раунда обеспечили проход дальше. Впрочем, шансов на выход в плей-офф немного.

В Дании, Норвегии и Швеции продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Участие в нем принимают 32 топ-сборных, в том числе и Украина, пишет 24 канал.

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Пролезли дальше

Это первый Мундиаль для нашей команды за 14 лет. На первом этапе "сине-желтые" попали в группу в Бразилию, Испанию и Казахстан, но без шансов проиграла первым двум.

Впрочем, по регламенту к основной стадии выходили три команды из каждого квартата. Подопечные Андронова воспользовались этим, обыграв в финальной игре Казахстан (37:24).

С кем будет играть Украина

Тем временем определились соперники Украины на втором этапе ЧМ. В него прошли 24 сборные, которые разбились на четыре группы по шесть команд. "Сине-желтые" оказались в одном секстете с Бразилией, Испанией, Нидерландами, Чехией и Аргентиной.

Формат турнира предполагает, что наша команда не будет играть против бразильцев и испанцев, с которыми были в одной группе на предыдущем этапе. Очки, заработанные в очных матчах, переносятся на эту стадию. Поэтому положение в начале розыгрыша следующее:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Нидерланды 2 0 0 74-46 4 2 Испания 2 0 0 59-45 4 3 Бразилия 1 0 1 60-47 2 4 Чехия 1 0 1 51-55 2 5 Аргентина 0 0 2 48-72 0 6 Украина 0 0 2 40-67 0

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До четвертьфинальной стадии выйдет по две лучшие сборные из секстетов. Нашей команде осталось сыграть три встречи, расписание игр следующее: