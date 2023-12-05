Украина вышла в основную стадию женского чемпионата мира по гандболу: когда и с кем будет играть
Подопечные Виталия Андронова только в последнем туре первого раунда обеспечили проход дальше. Впрочем, шансов на выход в плей-офф немного.
В Дании, Норвегии и Швеции продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Участие в нем принимают 32 топ-сборных, в том числе и Украина, пишет 24 канал.
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Пролезли дальше
Это первый Мундиаль для нашей команды за 14 лет. На первом этапе "сине-желтые" попали в группу в Бразилию, Испанию и Казахстан, но без шансов проиграла первым двум.
Впрочем, по регламенту к основной стадии выходили три команды из каждого квартата. Подопечные Андронова воспользовались этим, обыграв в финальной игре Казахстан (37:24).
С кем будет играть Украина
Тем временем определились соперники Украины на втором этапе ЧМ. В него прошли 24 сборные, которые разбились на четыре группы по шесть команд. "Сине-желтые" оказались в одном секстете с Бразилией, Испанией, Нидерландами, Чехией и Аргентиной.
Формат турнира предполагает, что наша команда не будет играть против бразильцев и испанцев, с которыми были в одной группе на предыдущем этапе. Очки, заработанные в очных матчах, переносятся на эту стадию. Поэтому положение в начале розыгрыша следующее:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Нидерланды
|2
|0
|0
|74-46
|4
|2
|Испания
|2
|0
|0
|59-45
|4
|3
|Бразилия
|1
|0
|1
|60-47
|2
|4
|Чехия
|1
|0
|1
|51-55
|2
|5
|Аргентина
|0
|0
|2
|48-72
|0
|6
|Украина
|0
|0
|2
|40-67
|0
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До четвертьфинальной стадии выйдет по две лучшие сборные из секстетов. Нашей команде осталось сыграть три встречи, расписание игр следующее:
- 6 декабря, 16:30. Украина – Чехия
- 8 декабря, 21:30. Украина – Нидерланды
- 10 декабря, 13:00. Украина – Аргентина