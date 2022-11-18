На чемпионате мира 2022 не потерялись бы: сборная Украины попала в топ-10 рейтинга "неудачников"
Источник:Transfermarkt
Сборная Украины по футболу не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Но если бы "сине-желтые" отправились бы туда, то не выглядели бы "случайной" командой на турнире.
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих сборных, не попавших на чемпионат мира. Десятое место в этом списке занимает сборная Украины.
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Сборную Украины оценили в 165 миллионов евро. Если бы сборная Украины пробилась на турнир, то среди участников она была бы на 22-м месте.
Однако стоит отметить, что авторы рейтинга допустили несколько неточностей. Например, они учли только 24 игрока сборной Украины. Хотя на чемпионат мира в заявке каждой из команд – по 26 игроков.
Вторая не менее важная причина – в списке игроков сборной Украины не оказалось Александра Зинченко. Он из-за травмы пропустил матчи команды в сентябре, но в июне сыграл. При этом именно Зинченко – самый дорогой игрок сборной Украины – 32 миллиона евро. Так что если бы он присутствовал в этом списке, то сборная Украины с легкостью обошла бы сборные Алжира и Мали в рейтинге "неудачников".
Самой дорогой сборной, "пролетевшей" мимо ЧМ-2022, стала сборная Италии, чьи 26 игроков оценены в 585,5 миллиона евро. Вторыми в рейтинге идут норвежцы – 327,6 миллионов евро. Но 170 миллионов евро из этой суммы – это стоимость нападающего Эрлинга Холанна. Замыкает первую тройку сборная Кот-д'Ивуара – 294 миллиона евро.
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Напомним, сборная Украины не сумела выйти на ЧМ-2022, в решающем матче уступив сборной Уэльса.
Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартует 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.