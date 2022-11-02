По телевидению и онлайн: кто и как будет транслировать матчи ЧМ-2022 по футболу в Украине

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартует 20 ноября. Матчи будут доступны для просмотра и в Украине.

В Украине матчи будут транслировать на Суспильному и платформе Megogo. Об этом сообщает "ТаТоТаке" со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения этой информации от вещателей пока не было.

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Суспильне

Суспильне организует бесплатные трансляции всех матчей на своих региональных каналах и диджитал-формате на сайте "Суспильне Спорт". Большая часть матчей будет показана в прямом эфире. На сайте можно будет просмотреть любую игру и после окончания.

Megogo

Megogo как владелец сублицензии возьмет на себя трансляции всех матчей на канале "Футбол" и в разделе "Спорт". И получит определенную часть эксклюзивов через плотную сетку штатных программ на Суспильном.

Обе компании планируют делать специальные студии и привлекать широкий пул комментаторов и экспертов.