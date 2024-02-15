Неоправданные надежды: Украина не попала в топ-10 в сингл-миксте на чемпионате мира

В чешском Нове-Место в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета. Чемпионами мира стали французы.

15 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону, проходящего в чешском Нове-Место, состоялась одиночная смешанная эстафета. Всего в гонке приняли участие 28 команд, в том числе и сборная Украины, пишет 24 Канал.

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Пидручный и Меркушина провалили сингл-микст

Украинская команда была представлена Дмитрием Пидручным и Анастасией Меркушиной. На двоих "сине-желтые" использовали 12 запасных патронов и заняли лишь 14-е место, показав худший в сезоне результат в данной дисциплине.

Чемпионами мира стали французы Кантен Фийон-Мае и Лу Жанмонно. Серебряные и бронзовые награды завоевали соответственно команды Италии и Норвегии.

Результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Франция (0+3) 36:21,7

2. Италия (0+5) +24,6

3. Норвегия (1+7) +27,4

4. Швеция (1+12) +1:00,9

5. Швейцария (0+6) +1:01,1

6. Германия (0+4) +1:04,6

...

14. Украина (0+12) +2:26,0

Чемпионат мира продолжится 17 февраля двумя эстафетами. Старт женской гонки запланирован на 14:45, мужская начнется в 17:30 по Киеву.