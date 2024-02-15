15 лютого в межах чемпіонату світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто, відбулася одиночна змішана естафета. Усього в гонці взяли участь 28 команд, у тому числі й збірна України, пише 24 Канал.

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Підручний та Меркушина провалили сингл-мікст

Українська команда була представлена Дмитром Підручним та Анастасією Меркушиною. На двох "синьо-жовті" використали 12 запасних патронів та посіли лише 14-те місце, показавши найгірший у сезоні результат у даній дисципліні.

Чемпіонами світу стали французи Кантен Фійон-Має та Лу Жанмонно. Срібні та бронзові нагороди здобули відповідно команди Італії та Норвегії.

Результати одиночної змішаної естафети

1. Франція (0+3) 36:21,7

2. Італія (0+5) +24,6

3. Норвегія (1+7) +27,4

4. Швеція (1+12) +1:00,9

5. Швейцарія (0+6) +1:01,1

6. Німеччина (0+4) +1:04,6

...

14. Україна (0+12) +2:26,0

Варто знати. Чемпіонат світу продовжиться 17 лютого двома естафетами. Старт жіночої гонки запланований на 14:45, чоловіча розпочнеться о 17:30 за Києвом.