Кто свергнет Милан с трона: прогноз букмекеров на чемпионство в Серии А

Борьба за Скудетто в этом сезоне обещает стать очень жаркой. Милан попытается защитить титул, а Интер и Ювентус существенно усилились ради гонки за золотом. Рассказываем, кого видят фаворитом.

Вчера начался новый сезон в чемпионате Испании по футболу, а уже сегодня стартует последняя топ-лига. Первые матчи Серии А стартуют в 19:30 – Милан примет Удинезе, а Аталанта поедет в гости в Сампдорию, пишет 24 канал.

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Прошлый сезон стал счастливым для болельщиков "россонери". Милан впервые за 11 лет сумел выиграть Скудетто, причем обойдя на финишной прямой заклятых врагов-соседей в лице Интера.

Теперь же "змеи" настроены взять реванш, вернув из Челси своего грозного экс-форварда Ромелу Лукаку. Усиливается и Ювентус, зарекомендовавший себя гегемоном в последнее десятилетие. Бодрствует и Рома из Жозе Моуриньо, которая в прошлом году выиграла Лигу Конференций.

Прогноз от Favbet

Тем временем букмекеры назвали фаворитов следующего сезона. По их мнению, борьбу за чемпионство поведут Интер и Ювентус. Коэффициент на первых несколько ниже – 2,75 против 2,85 на туринцев.

А вот перспективы действующего чемпиона оценивают несколько ниже – 3,75. Котировки на другие команды дают им мало надежды на борьбу за Скудетто:

Рома – 8,00

Наполи – 15,00

Аталанта – 20,00

Лацио – 50,00

Фиорентина – 75,00

Сассуоло – 100,00

Верона – 250,00

Торино – 250,00

Болонья – 500,00

Удинезе – 500,00

Сампдория – 500,00

Эмполи – 500,00

Специя – 500,00

Салернитана – 500,00

Лечче – 500,00

Кремонезе – 500,00

Монце – 500,00

Лучший бомбардир

Также интересны котировки и на топ-голеадоре по итогам сезона. Букмекеры не побоялись назвать Ромелу Лукаку главным претендентом на эту награду. Конкуренцию ему должны составить Душан Влахович и Чиро Иммобиле:

Ромелу Лукаку (Интер) – 4,00

Душан Влахович (Ювентус) – 4,25

Чиро Иммобиле (Лацио) – 5,50

Лаутаро Мартинес (Интер) – 8,00

Темми Абрахам (Рома) – 15.00

Дуван Сапата (Аталанта) – 15,00

Виктор Осимхен (Наполи) – 17,00

Златан Ибрагимович (Милан) – 25,00

Эдин Джеко (Интер) – 25,00

Доменико Берарди (Сассуоло) – 25,00

Дивок Ориги (Милан) – 25,00

Пауло Дибала (Рома) – 25,00

Не забыли букмекеры и о нашем Руслане Малиновском. Коэффициент на его победу в голеадорской гонке составляет 45,00. Правда, далеко не факт, что украинец останется в Аталанте.