Реал, Барселона или третья сила: прогноз букмекеров на нового чемпиона Испании
Совсем скоро начнется новый 92-й сезон испанской Ла Лиги, где главными фаворитами снова будут гранды местного футбола. Рассказываем подробнее о шансах команд на золотые медали.
Сегодня в Памплоне стартует новый сезон чемпионата Испании по футболу. В стартовом поединке между собой сыграют Осасуна и Севилья, пишет 24 канал.
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Обычно сезон в Ла Лиге стартует в конце августа. Но в этом году из-за чемпионата мира в Катаре начало сезона сместили на две недели назад. Конец сезона наступит ориентировочно 4 июня следующего года.
В прошлом сезоне триумфатором чемпионата стал мадридский Реал. Команда Карло Анчелотти опередила Барселону на 13 очков и вернули себе золотые медали после триумфа в 2020 году.Интересная информация! Реал и Барселона сойдутся друг с другом в 9-м туре (16 октября) на "Сантьяго Бернабеу" и в 26-м - на "Камп Ноу" (19 марта).
Перед новым сезоном существенно усилился главный конкурент "Бланкос" - Барселона. Каталонцы подписали Левандовски, Кунде, Рафинью, Кессье и Кристенсена, поэтому интрига должна быть сильнее прошлогоднего.
Прогноз от Favbet
Букмекеры определили фаворита в следующем сезоне. С небольшим преимуществом им стал мадридский Реал, на которого выставлен коэффициент 2,10. В свою очередь чемпионство Барселоны оценено в 2,30.
Значительно меньше шансов дают для Атлетико – 6,50. А шансы других команд вообще кажутся призрачными:
- Севилья – 17,00
- Вильярреал – 40,00
- Реал Сосьедад – 50,00
- Бетис – 100,00
- Атлетик Бильбао – 150,00
- Валенсия – 250,00
- Сельта – 250,00
- Эспаньол – 250,00
- Хетафе – 250,00
- Осасуна – 500,00
- Райо Вальекано – 500,00
- Альмерия – 500,00
- Мальорка – 500,00
- Жирона – 500,00
- Эльче – 500,00
- Вальядолид – 500,00
- Кадис – 500,00