Реал, Барселона или третья сила: прогноз букмекеров на нового чемпиона Испании

Совсем скоро начнется новый 92-й сезон испанской Ла Лиги, где главными фаворитами снова будут гранды местного футбола. Рассказываем подробнее о шансах команд на золотые медали.

Сегодня в Памплоне стартует новый сезон чемпионата Испании по футболу. В стартовом поединке между собой сыграют Осасуна и Севилья, пишет 24 канал.

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Обычно сезон в Ла Лиге стартует в конце августа. Но в этом году из-за чемпионата мира в Катаре начало сезона сместили на две недели назад. Конец сезона наступит ориентировочно 4 июня следующего года.

В прошлом сезоне триумфатором чемпионата стал мадридский Реал. Команда Карло Анчелотти опередила Барселону на 13 очков и вернули себе золотые медали после триумфа в 2020 году.

Реал и Барселона сойдутся друг с другом в 9-м туре (16 октября) на "Сантьяго Бернабеу" и в 26-м - на "Камп Ноу" (19 марта).

Перед новым сезоном существенно усилился главный конкурент "Бланкос" - Барселона. Каталонцы подписали Левандовски, Кунде, Рафинью, Кессье и Кристенсена, поэтому интрига должна быть сильнее прошлогоднего.

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Букмекеры определили фаворита в следующем сезоне. С небольшим преимуществом им стал мадридский Реал, на которого выставлен коэффициент 2,10. В свою очередь чемпионство Барселоны оценено в 2,30.

Значительно меньше шансов дают для Атлетико – 6,50. А шансы других команд вообще кажутся призрачными: