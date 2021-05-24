Лилль стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ на одно очко

Во Франции определился чемпион страны по футболу. В последнем туре в воскресенье, 23 мая, на это звание претендовали Лилль, ПСЖ и Монако. Победу в итоге одержал Лилль.

Именно Лилль перед последним туром имел лучшие шансы на получение чемпионского титула. Команда подходила к матчу против Анже лидером турнирной таблицы. И победа делала "догов" чемпионами без оглядки на результаты других команд.

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ПСЖ надо было побеждать, а также надеяться на то, что Лилль свой матч не выиграет.

Зато шансы Монако были чисто теоретические. Им надо было не только самим выигрывать и ожидать поражения соперников, но и делать это с разгромным счетом.

Но оба фаворита свои матчи выиграли – Лилль еще в первом тайме забил дважды. А пропустил гол лишь в компенсированное арбитром время.

Что касается ПСЖ, то парижане победили на выезде Брест благодаря голу Мбаппе и автоголу Февра. Зато Неймар в начале встречи не реализовал пенальти.

Поэтому между Лиллем и ПСЖ осталась разница в одно очко, а Лилль стал чемпионом.

Для команды это лишь третье чемпионство в истории. Предыдущий раз они становились чемпионом в 2011 году.

Лилль и ПСЖ сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Монако, которое финишировало третьим, выступит в квалификации Лиги чемпионов. Но если Манчестер Юнайтед победит в финале Лиги Европы, то "монегаски" получат прямую путевку в ЛЧ.

В Лиге Европы Францию представит Лион и Марсель. В Лигу конференций путевку получил Ренн. Вылетели из Лиги 1 ним и Дижон, а Нант сыграет переходные матчи с Тулузой.