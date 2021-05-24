Саме Лілль перед останнім туром мав найкращі шанси на здобуття чемпіонського титулу. Команда підходила до матчу проти Анже лідером турнірної таблиці. І перемога робила "догів" чемпіонами без огляду на результати інших команд.

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ПСЖ треба було перемагати, а також сподіватися на те, що Лілль свій матч не виграє.

Натомість шанси Монако були чисто теоретичні. Їм треба було не лише самим вигравати, і очікувати на поразки суперників. Але й робити це з розгромним рахунком.

Та обоє фаворитів свої матчі виграли – Лілль ще у першому таймі забив двічі. А пропустив гол лише у компенсований арбітром час.

Щодо ПСЖ, то парижани перемогли на виїзді Брест завдяки голу Мбаппе та автоголу Февра. Натомість Неймар на початку зустрічі не реалізував пенальті.

Тож між Ліллем та ПСЖ залишилася різниця в одне очко, а Лілль став чемпіоном.

Для команди це лише четверте чемпіонство в історії. Попередній раз вони ставали чемпіоном у 2011 році.

Лілль та ПСЖ зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. Монако, яке фінішувало третім, виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів. Але якщо Манчестер Юнайтед переможе у фіналі Ліги Європи, то "монегаски" отримають пряму путівку в ЛЧ.

У Лізі Європи Францію представить Ліон та Марсель. В Лігу конференцій путівку отримав Ренн. Вилетіли з Ліги 1 Нім та Діжон, а Нант зіграє перехідні матчі з Тулузою.