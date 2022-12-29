Украинские фигуристы готовятся к чемпионату Европы: стал известен состав сборной на турнир

В следующем году состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Украинские фигуристы будут представлены во всех видах программы.

С 23 по 29 января в финском Эспоо состоится чемпионат Европы сезона 2022/23. Украинская федерация фигурного катания на коньках обнародовала список спортсменов попавших в сборную Украины.

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Следует заметить, что наши фигуристы выступят во всех видах программы чемпионата Европы. Соревнования будут традиционно состоять из четырех видов: одиночное мужское и одиночное женское катание, парное катание и спортивные танцы на льду.

Состав сборной Украины на чемпионате Европы по фигурному катанию

Мужское одиночное катание: Иван Шмуратко (запасные Кирилл Марсак и Глеб Смотров)

Иван Шмуратко (запасные Кирилл Марсак и Глеб Смотров) Женское одиночное катание: Анастасия Гожва (запасная Мария Андрийчук)

Анастасия Гожва (запасная Мария Андрийчук) Парное катание: Виолетта Серова/Иван Хобта (запасные София Голиченко и Артем Даренский)

Виолетта Серова/Иван Хобта (запасные София Голиченко и Артем Даренский) Спортивные танцы на льду: Мария Голубцова/Кирилл Белобров и Мария Пинчук/Никита Погорелов (запасные Зои Ларсон и Андрей Капран)

Дебютантами турнира станут 15-летняя Виолетта Серова и 19-летний Иван Хобта. Пара становилась чемпионами Украины в сезоне 2020/21 и впервые примет участие в чемпионате Европы.

Как известно, в 2022 году объявили о завершении карьеры Александра Назарова и Максим Никитин. Пара выступала в спортивных танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. На чемпионате Европы-2022 они во второй раз подряд вошли в десятку лучших.

Поэтому Украину в спортивных танцах представят Мария Голубцова и Кирилл Белобров, уже имеющие опыт выступлений на ЧЕ. А Мария Пинчук и Никита Погорелов будут дебютировать на столь высоком уровне.

В мужском одиночном катании выступит Иван Шмуратко, тоже представлявший Украину на ОИ-2022.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023

Среда, 25 января. 12:15 - пары (краткая программа)

Среда, 25 января. 17:20 – мужчины (краткая программа)

Четверг, 26 января. 12:00 – женщины (краткая программа)

Четверг, 26 января. 19:00 - пары (произвольная программа)

Пятница, 27 января. 12:00 – спортивные танцы (танцы)

Пятница, 27 января. 18:00 – мужчины (произвольная программа)

Суббота, 28 января. 13:00 – женщины (произвольная программа)

Суббота, 28 января. 18:30 - спортивные танцы (произвольный танец)

Фигуристы сборной Украины получили 7 наград за всю историю выступлений на чемпионатах Европы: три золотых, одну серебряную и три бронзовые. Однако последний медальный успех украинцев прошел еще в 2006 году. Тогда с рыбную награду получили Елена Грушина и Руслан Гончаров – в танцах. Последнюю золотую медаль Украине принес Вячеслав Загороднюк в 1996 году.