Лучшие на континенте: Украина выиграла медальный командный зачет на Евро-2024 по борьбе

В Бухаресте 12 февраля начался чемпионат Европы по борьбе. Сейчас еще продолжаются соревнования среди мужчин, а женские уже подошли к концу.

Они стали триумфальными для сборной Украины. Наши девушки завоевали 6 медалей, что позволило "сине-желтым" стать лучшей командой на турнире, пишет 24 Канал.

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Замечательное выступление сборной Украины

Украинки завоевали 1 "золото", 3 "серебра" и 2 "бронзы". В командном зачете наши землячки набрали 147 очков, опередив Турцию (142) и Румынию (101), которые заняли второе и третье место соответственно.

Чемпионкой Европы стала 25-летняя Ирина Коляденко. Она в весовой категории до 65 килограммов в финале победила другую украинку Екатерину Зеленых, которая на соревнованиях представляет Румынию. Для триумфаторки соревнований это "золото" стало уже третьим в карьере на континентальных первенствах.

Вице-чемпионками стали: Алина Филиппович, которая не уступила в финале по очкам, но проиграла последний балл (до 59 килограммов), Татьяна Сова-Рыжко (до 68 килограммов), а также Анастасия Шустова (до 76 килограммов).

Бронзовые медали завоевали Соломия Винник в весовой категории до 57 килограммов и Юлия Ткач-Остапчук (до 62 килограммов).



Сборная Украины выиграла командный медальный зачет на Евро-2024 по борьбе / Фото UWW

. В даный момент продолжаются соревнования в Бухаресте среди мужчин. Украина пока завоевала четыре медали – Александр Грушин стал вице-чемпионом, а "бронза" на счету Парвиза Насибова, Ярослава Фильчакова и Жана Беленюка.