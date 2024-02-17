Вони стали тріумфальними для збірної України. Наші дівчата завоювали 6 медалей, що дозволило "синьо-жовтим" стати найкращою командою на турнірі, пише 24 Канал.

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Чудовий виступ збірної України

Українки здобули 1 "золото", 3 "срібла" та 2 "бронзи". У командному заліку наші землячки набрали 147 очок, випередивши Туреччину (142) та Румунію (101), які посіли друге та третє місце відповідно.

Чемпіонкою Європи стала 25-річна Ірина Коляденко. Вона у ваговій категорії до 65 кілограмів у фіналі перемогла іншу українку Катерину Зелених, яка на змаганнях представляє Румунію. Для тріумфаторки змагань це "золото" стало вже третім у кар'єрі на континентальних першостях.

Віцечемпіонками стали: Аліна Філіпович, яка не поступилася у фіналі за очками, але програла останній бал (до 59 кілограмів), Тетяна Сова-Рижко (до 68 кілограмів), а також Анастасія Шустова (до 76 кілограмів).

Бронзові медалі здобули Соломія Винник у ваговій категорії до 57 кілограмів та Юлія Ткач-Остапчук (до 62 кілограмів).



Збірна України виграла командний медальний залік на Євро-2024 з боротьби / Фото UWW

Довідка. Наразі продовжуються змагання в Бухаресті серед чоловіків. Україна поки здобула чотири медалі – Олександр Грушин став віцечемпіоном, а "бронза" на рахунку Парвіза Насібова, Ярослава Фільчакова та Жана Беленюка.