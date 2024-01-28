Неоправданные надежды: Украина завершила выступление на чемпионате Европы 8-м местом в сингл-миксте
В словацком Брезно-Осрбли чемпионат Европы по биатлону завершился одиночной смешанной эстафетой. Украинский дуэт не смог зацепиться за медали.
28 января соревновательную программу чемпионата Европы по биатлону, который проходил в словацком Брезно-Осрбли, закрыл сингл-микст. Всего в гонке приняли участие 25 команд, в том числе и сборная Украины, пишет 24 Канал.
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Украина завершила чемпионат Европы на минорной ноте
Украинская команда была представлена Антоном Дудченко и Анной Кривонос. Причем поначалу в гонке должна была выступить Елена Городная, однако перед стартом украинские тренеры отважились на замену.
Дудченко и Кривонос смогли избежать штрафных кругов на огневых рубежах, использовав на двоих только семь запасных патронов. Однако из-за слабой скорости на дистанции заняли восьмое место.
Чемпионами Европы стала команда Швеции. Серебряные и бронзовые награды завоевали соответственно команды Норвегии и Австрии.
Результаты одиночной смешанной эстафеты
1. Швеция (0+6) 41:50,1
2. Норвегия (1+14) +13,9
3. Австрия (0+9) +43,9
4. Молдова (0+6) +45,4
5. Италия (0+10) +51,6
6. Швейцария (1+10) +1:20,1
7. Германия (1+9) +1:27,0
8. Украина (0+7) +1:27,9