28 января соревновательную программу чемпионата Европы по биатлону, который проходил в словацком Брезно-Осрбли, закрыл сингл-микст. Всего в гонке приняли участие 25 команд, в том числе и сборная Украины, пишет 24 Канал.

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Украина завершила чемпионат Европы на минорной ноте

Украинская команда была представлена Антоном Дудченко и Анной Кривонос. Причем поначалу в гонке должна была выступить Елена Городная, однако перед стартом украинские тренеры отважились на замену.

Дудченко и Кривонос смогли избежать штрафных кругов на огневых рубежах, использовав на двоих только семь запасных патронов. Однако из-за слабой скорости на дистанции заняли восьмое место.

Чемпионами Европы стала команда Швеции. Серебряные и бронзовые награды завоевали соответственно команды Норвегии и Австрии.

Результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Швеция (0+6) 41:50,1

2. Норвегия (1+14) +13,9

3. Австрия (0+9) +43,9

4. Молдова (0+6) +45,4

5. Италия (0+10) +51,6

6. Швейцария (1+10) +1:20,1

7. Германия (1+9) +1:27,0

8. Украина (0+7) +1:27,9

Важно. Сборная Украины завоевала на чемпионате Европы 2024 года лишь одну медаль. В женском спринте Кристина Дмитренко с идеальной стрельбой стала бронзовым призером.