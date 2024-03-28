Евро-2024 в Германии: когда стартует континентальный турнир с участием сборной Украины

Национальная сборная Украины в четвертый раз в своей истории завоевала право выступить на чемпионате Европы. С расписанием матчей, а также составом групп можно ознакомиться в нашем материале.

Команда Сергея Реброва успешно преодолела плей-офф раунд и квалифицировалась на Евро-2024. В финальном матче сборная Украины победила Исландию со счетом 2:1, пишет 24 Канал.

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Когда начинается Евро-2024

Чемпионат Европы 2024 по футболу будет принимать Германия. 14 июня 2024 года в Мюнхене матчем хозяев и Шотландии начнется континентальный турнир. Этот поединок состоится в рамках группы А.

В статусе действующего чемпиона Европы турнир начнет сборная Италии. "Скуадра адзурра" первый поединок сыграет 15 июня против Албании.

Сборная Украины по результатам жеребьевки попала в квартет E, где соперниками "сине-желтых" будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии. Свой турнирный путь команда Реброва начнет 17 июня.

За титул чемпиона Европы будут соревноваться 24 сборные, которые распределены на шесть групп.

Состав участников группового турнира

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина .

. Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Сборная Украины матчи группового раунда сыграет 17, 21 и 26 июня.

Календарь матчей сборной Украины

17 июня (понедельник), 16:00. Румыния – Украина (Мюнхен)

(Мюнхен) 21 июня (пятница), 16:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)

(Дюссельдорф) 26 июня (вторник), 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

Стадия плей-офф начнется с 1/8 финала, в которую квалифицируются команды, финишировавшие в группе на 1 и 2 местах, а также четыре лучшие сборные с третьего места.

Матчи 1/8 финала состоятся 29 июня – 2 июля, четвертьфиналы запланированы на 5 и 6 июля, а полуфиналы – 9 и 10 июля.

Победитель Евро-2024 определится 14 июля в Берлине на арене "Олимпиаштадион". Игра начнется в 22:00 по Киеву.