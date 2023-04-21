Украинские борчини завоевали 3 серебряные награды на чемпионате Европы-2023

Украинские борцы и борчины продолжают собирать награды на чемпионате Европы в хорватском Загребе. В первый соревновательный для женщин день наши девушки завоевали 3 медали.

Медальный зачет для Украины открыли борцы. Чемпионом Европы в весовой категории до 79 килограммов стал Василий Михайлов, победивший в финале соперника из Греции. К этому успеху добавили еще две серебряные медали Эрика Арушаняна (65 килограммов) и Игоря Никифорука (70 килограммов), пишет 24 Канал.

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Сразу три вицечемпионки Европы в составе Украины

Женщины порадовали уже нас еще 3 наградами. Оксана Ливач (50 килограммов), Юлия Ткач (59 килограммов) и Алла Белинская (68 килограммов) принесли нашей стране и сборной три серебряных медали чемпионата Европы-2023 в Загребе.

Анастасия Осняч уступила сопернице из Румынии в малом финале в весовой категории до 76 килограммов.



Юлия Ткач – призер чемпионата Европы-2023 по борьбе / Фото UWW



Алла Белинская взяла "серебро" на чемпионате Европы по борьбе / Фото UWW

Любопытно! Девятикратной чемпионкой Европы по борьбе стала представительница Львовской области, выступающая за Азербайджан Мария Стадник. Мария как раз в золотом финале победила Оксану Ливач.



Призерки чемпионата Европы-2023 по борьбе / Фото UWW

Однако на этом для Украины в женской борьбе соревнования не закончились. 21 апреля у нашей команды есть еще четыре надежды на награды. Четыре украинки вошли в золотые и малые финалы.

Алина Грушина (57 килограммов) и бронзовая олимпийская чемпионка в Токио-2020 Ирина Коляденко (62 килограмма) пробились в финалы, где поборются за звание чемпионок Европы.

Людмила Павловец (72 килограмма) и Татьяна Сова (65 килограммов) будут бороться за бронзовые медали чемпионата Европы-2023.

Обратите внимание! Женские финалы чемпионата Европы-2023 по борьбе начнутся в 19:00 (по киевскому времени).

Далее в соревнования вступят представители греко-римской борьбы.

Напомним, что чемпионат Европы-2023 будет проходить в Загребе до 23 апреля.