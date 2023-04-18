Первые медали в Загребе: украинские борцы завоевали две "бронзы" на Евро-2023

В столице Хорватии стартовал чемпионат Европы-2023 по борьбе. Украинцы Эрик Арушанян и Игорь Никифорук завоевали первые награды для сборной Украины.

17 апреля в Загребе начался чемпионат Европы 2023 года по борьбе. Украину на континентальном форуме представляют 30 спортсменов.

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Такая разная цена "бронзы"

Сразу две медали для Украины принес второй соревновательный день. Авторами бронзового успеха стали борцы вольного стиля Эрик Арушанян и Игорь Никифорук.

Непростым получился бронзовый финал для Эрика Арушаняна. В напряженной схватке за третье место в весовой категории до 65 килограммов 24-летний спортсмен победил Али Рахимзаде из Азербайджана (7:6). К слову, это вторая бронза чемпионата Европы в карьере Арушаняна.

Вторую медаль Украине принес Игорь Никифорук, выступающий в весовой категории до 70 килограммов. В битве за бронзу украинец не оставил никаких шансов Патрику Кшиштофу Оленчину из Польши (6:1). Для Игоря эта "бронза" тоже стала второй наградой первенства континента. Свою первую медаль ЧЕ 24-летний представитель Прикарпатья получил в 2021 году.

Важно! Чемпионат Европы продлится в Загребе с 17 по 23 апреля. По 10 комплектов наград будут разыграны в греко-римской борьбе, где соперничают только мужчины, а также вольной женской и мужской борьбе.