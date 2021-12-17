Чемпион мира может покинуть Динамо

Один из самых талантливых игроков УПЛ Георгий Цитаишвили вскоре может покинуть Украину. Футболистом Динамо заинтересовался многократный чемпион Словакии.

Хотят забрать талант Динамо

Полузащитник "бело-синих" попал под прицел братиславского Слована. Действующий чемпион страны хочет арендовать Георгия Цитаишвили у Динамо.

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Словацкий клуб готов оформить аренду с правом выкупа. Слован может отдать за переход футболиста около двух миллионов евро. Пока еще рано говорить об окончательном трансфере, стороны ведут переговоры.

Если такое предложение Слована привлечет киевлян, то Цитаишвили покинет украинский чемпионат.

. Контракт Цитаишвили с Динамо рассчитан до конца июня 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.

Потенциальный новый клуб Цитаишвили лидирует в чемпионате Словакии. Слован за 18 туров получил 45 очков, опережая ближайшего конкурента на 6 пунктов.

Карьера Цитаишвили в Украине