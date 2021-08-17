Чемпион Европы в составе Наполи отклонил щедрое предложение клуба из России

Полузащитник Наполи Лоренцо Инсинье мог перейти в российский Зенит. Клубы договорились о трансфере, но от перехода отказался сам итальянский футболист.

Чемпионат России не уровень чемпиона Европы

Российский Зенит всеми возможными способами хотел переманить в свою команду итальянского вингера Лоренцо Инсинье. Россияне даже договорились с Наполи, который имеет действующий контракт с игроком, о сумме отступных за трансфер.

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Клубы сошлись на сумме в 30 миллионов евро. Однако свое вето на переход поставил сам футболист. Инсинье не повелся на роскошные условия – контракт на 3 – 4 года с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

Левый вингер хочет остаться в Наполи. Его соглашение с "неаполитанцами" истекает в конце июня 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость Инсинье составляет 48 миллионов евро.