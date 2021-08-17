Чемпіонат Росії не рівень чемпіона Європи

Російський Зеніт усіма можливими способами хотів переманити у свою команду італійського вінгера Лоренцо Інсіньє. Росіяни навіть домовились з Наполі, який має чинний контракт із гравцем, про суму відступних за трансфер.

Читайте також Камінь спотикання – вартість: Луческу хотів купити Довбика у Динамо

Клуби зійшлись на сумі у 30 мільйонів євро. Однак своє вето на перехід поставив сам футболіст. Інсіньє не повівся не розкішні умови – контракт на 3 – 4 роки з зарплатою у 8 мільйонів євро на рік.

Лівий вінгер хоче залишитись у Наполі. Його угода з "неаполітанцями" спливає у кінці червня 2022 року. За даними Transfermarkt, вартість Інсіньє складає 48 мільйонів євро.