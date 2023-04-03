Неплохо наколдовал: Челси выплатит солидную сумму Поттеру за досрочное увольнение

Лондонский клуб уже второй раз за сезон сменил сменившего тренера. Суммарно на досрочные разрывы контракта Челси потратил около 30 миллионов фунтов.

В воскресенье лондонский Челси остался без тренера. "Аристократы" решили попрощаться с Грэмом Поттером, при руководстве которого у команды ухудшились результаты.

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Наставник перебрался в Челси в сентябре прошлого года, заменив Томаса Тухеля. Но проработать ему суждено меньше семи месяцев. Как сообщают британские СМИ, коуч получил неплохую компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Соглашение с клубом было рассчитано до 2027 года. Согласно зарплате тренера, он должен получить за этот период примерно 50 миллионов фунтов. Впрочем, стороны сошлись на сумме, которая в четыре раза меньше.

Из-за своего увольнения Грэм получит 13 миллионов фунтов. При этом следует отметить, что Челси осенью прошлого года заплатил Брайтону 23 миллиона за переход наставника посреди сезона.

Интересный факт. В сентябре прошлого года Челси уволил Томаса Тухеля, который за сезон до этого привел команду к победе в Лиге чемпионов. Тогда лондонцы выплатили немецкому наставнику 15 миллионов фунтов компенсации.

В последних играх АПЛ и ЛЧ командой будет руководить эксасистент Поттера Бруно Салтор. Впрочем, с клубом уже связывают Юлиана Нагельсманна, который неделю назад был уволен из Баварии.

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После 28-ми матчей в чемпионате Англии Челси идет аж на 11 месте, имея отставание от топ-четверки аж в 12 очков. Единственным шансом для "синих" вернуться в Лигу чемпионов есть победа в ее текущем розыгрыше. В четвертьфинале "синие" будут противостоять мадридскому Реалу.