В Челси вспышка коронавируса перед матчем с Эвертоном: у трех игроков положительные тесты

Игроки лондонского Челси сдали положительные тесты на коронавирус. Произошло это перед матчем с Эвертоном.

Имена больных не объявляют

Известно, что у трех игроков выявили положительные тесты на коронавирус. Имена инфицированных футболистов не называют.

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На прошлой неделе коронавирусную инфекцию обнаружили у Матео Ковачича.

Отмечается, что больные контактировали со всей командой. Двух из трех больных тренер Томас Тухель планировал включить в состав на матч с Эвертоном.

О возможном переносе матча информации пока нет. Поэтому команды встретятся в четверг, 16 декабря, в 17-м туре АПЛ. Матч начнется в 21:45.

Из-за коронавируса перенесли уже три матча 17-го тура Премьер-лиги: Брентфорд – Манчестер Юнайтед, Бернли – Уотфорд и Лестер – Тоттенхэм.

После 16-ти туров этого сезона АПЛ Челси с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице.