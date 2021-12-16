Имена больных не объявляют
Известно, что у трех игроков выявили положительные тесты на коронавирус. Имена инфицированных футболистов не называют.
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На прошлой неделе коронавирусную инфекцию обнаружили у Матео Ковачича.
Отмечается, что больные контактировали со всей командой. Двух из трех больных тренер Томас Тухель планировал включить в состав на матч с Эвертоном.
О возможном переносе матча информации пока нет. Поэтому команды встретятся в четверг, 16 декабря, в 17-м туре АПЛ. Матч начнется в 21:45.
Из-за коронавируса перенесли уже три матча 17-го тура Премьер-лиги: Брентфорд – Манчестер Юнайтед, Бернли – Уотфорд и Лестер – Тоттенхэм.