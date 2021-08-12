Челси – обладатель Суперкубка УЕФА

Английский Челси завоевал Суперкубок УЕФА, в серии пенальти обыграв испанский Вильярреал.

Челси – Вильярреал 1:1 (6:5 по пенальти)

Голы: Зиеш, 27 – Морено, 73

Вильярреал выиграл Лигу Европы, победив Манчестер Юнайтед в серии пенальти. Италия стала победителем Евро-2020, одолев Англию в серии пенальти. Победителя Суперкубка УЕФА тоже определили в серии пенальти.

Для тренера Вильярреала Унаи Эмери это был третий матч за Суперкубок УЕФА. Два предыдущих он проиграл.

Челси в этом матче был близок к тому, чтобы открыть счет уже в начале матча. Вернер в борьбе с соперником сумел пробить. Но Асенхо в прыжке дотянулся до мяча, который летел под перекладину.

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Но именно "аристократы" открыли счет в этом матче. После прострела Гаверца Зиеш в касание службы мяч в ворота.

Видео гола Зиеша

Потом команды обменялись опасными моментами - голкиперы справились с ударами Диа и Алонсо, после которых мячи летели в угол ворот.

А уже перед самым перерывом перекладина спасла Челси от пропущенного гола после мощного удара Альберто Морено.

Во втором тайме Вильярреал добавил в игре, поэтому моменты у ворот Челси стали появляться чаще. Но самый опасный возник после ошибки голкипера Мэнди. Он поскользнулся, выбивая мяч от своих ворот. После перехвата на ударную позицию вышел Жерар Морено. Форвард пробил в дальний угол. Но Мэнди кончиками пальцев задел мяч, после чего тот попал в штангу.

И все же Жерар Морено таки забил в этом матче. На 73-й минуте "желтая субмарина" провела атаку, во время которой Диа сбросил мяч на партнера. Мощный удар над голкипером – и счет стал равным.

Видео гола Жерара Морено

Ввиду ничьи в основное время, командам пришлось играть два экстра-тайма. Челси снова выглядел лучше в первой половине. Вильярреал же был ближе к тому, чтобы вырвать победу, во втором экстра-тайме. Но забить так никому и не удалось. Поэтому победителя Суперкубка УЕФА определяли в серии пенальти. Для этого в Челси даже провели замену – и вместо Мэнди вышел Кэпа Аррисабалага

Начало для Челси выдался неудачным, ведь Гаверц с отметки не сумел переиграть Асенхо – тот отбил его удар. Впоследствии спас своего партнера Кэпа – он отбил удар Манди.

Дальнейшие удары были точными. Пока не дошла очередь до удара Рауля Альбиоля. Кэпа угадал направление удара и отбил мяч.

Видео серии пенальти

Челси побеждает и начинает для себя сезон с нового трофея – Суперкубка УЕФА.