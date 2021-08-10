Челси – Вильярреал: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

21:50

В среду, 11 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором сразятся триумфатор Лиги чемпионов английский Челси и победитель Лиги Европы испанский Вильярреал. В Украине матч можно посмотреть онлайн или по телевидению.