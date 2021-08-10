Челси – Вильярреал: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА
10 августа 2021 , 21:50Читати новину українською
Источник:24 канал
В среду, 11 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором сразятся триумфатор Лиги чемпионов английский Челси и победитель Лиги Европы испанский Вильярреал. В Украине матч можно посмотреть онлайн или по телевидению.
Челси – Вильярреал: где смотреть
Трансляцию поединка английского и испанского клубов можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
К слову Челси – Вильярреал: кто выиграет Суперкубок УЕФА – прогнозИгра состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Челси – Вильярреал: перед матчем
- В прошлом сезоне обе команды выиграли евротрофеи: Челси в финале Лиги чемпионов одолел Манчестер Сити, а Вильярреал в решающем поединке Лиги Европы обыграл Манчестер Юнайтед. Именно так эти клубы получили право сыграть за Суперкубок УЕФА-2021.
- Для Вильярреала это будет дебютная игра за Суперкубок УЕФА. А вот Челси уже 4 раза в своей истории боролся за этот трофей. Завоевать лондонцам этот титул удалось лишь однажды – в 1998 году. Тогда Челси обыграл Реал. А в 2012-м, 2013-м и 2019 годах Челси уступал в поединке за Суперкубок УЕФА: "аристократы" соответственно проигрывали мадридскому Атлетико, Баварии и Ливерпулю.