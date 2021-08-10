У середу, 11 серпня, відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА, в якому змагатимуться тріумфатор Ліги чемпіонів англійський Челсі та переможець Ліги Європи іспанський Вільярреал. В Україні матч можна переглянути онлайн або по телебаченню.