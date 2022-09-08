Не только из-за унизительного поражения в ЛЧ: почему Роналду замешан в отставке Тухеля из Челси
Источник:твиттер Кристиана Фалька
Лондонское Челси оставалось без главного тренера после стартового поражения в групповом раунде Лиги чемпионов от Динамо Загреб (1:0). Известно, почему "аристократы" уволили Томаса Тухеля.
Испортит атмосферу в команде
Сенсационное поражение на старте Лиги чемпионов стало последней точкой в терпении руководства Лондонского клуба. Одной из причин прекращения сотрудничества с Томасом Тухелем является Криштиану Роналду.
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Владельцы Челси хотели усилить команду звездным нападающим, но немецкий наставник не хотел видеть скандального футболиста в своей команде. Такая позиция Тухеля не понравилась Тодду Бёли, поэтому отношения между ними ухудшились.
Тухель объяснил свою позицию тем, что приход Роналду испортит атмосферу в команде.
Неудивительно почему так сказал немецкий специалист. В последнее время поведение звездного футболиста желает быть лучше. Его одноклубники хотят, чтобы Роналду покинул МЮ. Он не только может не явиться на тренировку, но и не давит руку главному тренеру и не подходит к фанатской трибуне "красных дьяволов". Как это было после разгрома от Брентфорда (4:0).
Сам Криштиану был бы не прочь перейти в Челси, ведь хотел продолжить свою карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов. Манчестер Юнайтед, за который играет португалец, по итогам прошлого сезона пробился только в зону Лиги Европы.Любопытно! Не только Челси отказывалось подписывать Роналду. Топ-клубы Европы массово отказываются от звездного нападающего, но с очень непростым характером.
Отметим, что главным кандидатом в замену немца является тренер Брайтона Грэм Поттер. Челси уже получил положительный ответ от Брайтона. который разрешил начать переговоры. Также в шорт-листе лондонского клуба есть даже Андрей Шевченко.
Карьера тактика Тухеля в Челси
- Немецкий наставник возглавил "пенсионеров" в конце января 2021 года. Во главе команды провел 99 матчей.
- В новом сезоне Челси под его руководством успел провести 7 поединков, в которых команда праздновала 3 победы при 3-х поражениях и однажды расписала мировую.
- Привел Челси к победе в Лиге чемпионов-2020/2021. В общей сложности с лондонцами получил три трофея.