Гол-конфетка Зиеша принес Челси уверенную победу в матче против Тоттенхэма

Челси и Тоттенхэм 23 января встретились в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Убедительную победу в лондонском дерби одержали игроки Челси.

Челси – Тоттенхэм 2:0

Голы: Зиеш, 47, Силва, 55

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Хозяева поля живо вошли в игру, создав сразу несколько полумоментов возле ворот "шпор". Но удары Лукаку, Силвы и Зиеша не достигли цели.

Тоттенехэм ответил полувозможностью Винкса из опорной зоны Челси, но также неудачно. В конце тайма гости отличились: Гарри Кейн огорчил Кепу, однако рефери отменил гол из-за фола форварда.

Когда команды уже были готовы уйти отдыхать, едва не отличился центрбек Силва: бразилец пробил над перекладиной.

Взрывное начало от Челси во втором тайме

Сразу в начале второго тайма Челси открыл счет в игре. Хаким Зиеш получил мяч перед штрафной соперника и запустил его в "девятку" ворот. Вратарь Уго Льорис и другие футболисты взглядом сопровождали мяч в ворота.

Почти сразу Зиеш мог оформить дубль: марокканец в очередной раз получил возможность пробить с опасной позиции, однако на этот раз Льорис был на высоте.

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Челси продолжил разрывать Тоттенхэм и удвоил преимущество на 55-й минуте: Тьяго Силва отличился голом после навеса в штрафную со стандарта.

Первый ответ "шпор" пришел на 58-й минуте: Бергвейн с разворота пробил из пределов штрафной, но в руки Кепи. В то же время у Челси возможность упустил Лукаку, пробив в голкипера.

После этого Челси полностью контролировал ход игры и удержал преимущество в два мяча.

Благодаря победе после 24 матчей Челси набрал 47 очков и на 10 баллов отстает от лидера турнирной таблицы Манчестер Сити. Также "синие" проигрывают один балл Ливерпулю. Тоттенхэм сыграл 20 матчей – 36 очков и седьмое место.