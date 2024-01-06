Челси без проблем разгромил соперника в Кубке Англии: что смог показать Михаил Мудрик – видео

У Лондонцев не было никаких проблем с Престоном на старте своего пути к Кубку. Украинец отыграл около часа и принял участие в первом мяче.

Челси – Престон 4:0

Голы: Броя, 58, Силва, 66, Стерлинг, 69, Фернандес, 85.

В Англии в эти выходные проходят матчи 1/32 финала Кубка. Именно с этой стадии начинают свой путь клубы АПЛ, среди которых и лондонский Челси, пишет 24 канал.

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Команда Маурисио Почеттино выпал в соперники скромный Престон. Команда идет в середине таблицы в Чемпионшипе (12 место) и надеется побороться за повышение в классе. Расстояние от зоны плей-офф составляет 5 очков.

Тренер "синих" прибег к ротации в этой игре. С первых минут место на поле получил украинец Михаил Мудрик, составивший компанию Стерлинга, Броя и Палмеру в атаке. Следует сказать, что вингер особо ничем отличиться не смог.

Михаил провел на поле 61 минуту и не нанес ни одного удара по воротам Престона, но поразил точностью пасов – 89% (22 из 25 были точными). Кроме того, Мудрик принял участие в первом голе, навязав борьбу сопернику и разогнав атаку, в которой отличился Броя.

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Уже после ухода украинца свое имя на табло записали Тьяго Силва, Рахим Стерлинг и Энцо Фернандес. Челси без проблем шагает в 1/16 финала и позже узнает своего оппонента. Матчи этой стадии пройдут 26-29 января.

Видеообзор матча Челси – Престон: