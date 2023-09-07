Что слишком, то не здорово: Челси определили, что препятствует прогрессу Михаила Мудрика

Лондонский коллектив попытался выяснить причины проблем украинца в Великобритании. "Пенсионеры" выделили несколько основных.

В Челси определили факторы, мешающие прогрессировать Михаилу Мудрику. Вингер берет на себя слишком много.

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Сам себе делает хуже

Лондонский клуб не желает бросать украинского талантливого футболиста и призывно, поэтому решил порыться и найти корень проблемы, которые не дают Мудрику повинью раскрыть свой потенциал. Дело в том, что Челси выложил за Михаила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусами, а вингер, проведший в составе "аристократов" уже 20 поединков отличился всего 2 ассистами, а также забил один гол, однако в неофициальном матче.

Стало известно, что столичный коллектив выплатит Шахтеру 5 миллионов бонус за победу в Английской Премьер-лиге или тотальный триумф в Лиге чемпионов.

Такое развитие событий, конечно же, не радует лондонцев, но вот они все же готовы ждать, поскольку в клубе убеждены, что украинец будет делать то, о чем его попросят у Челси на тренировках, а игроки замечают, что он целеустремленный, целеустремленный парень, который хочет быть самым лучшим, поэтому болельщики должны оставить его в покое. Но вот Мудрик, по мнению пенсионеров, вредит сам себе.

Все потому, что Михаил всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. В Челси посоветовали талантливому вингеру снизить частоту и нагрузку во время занятий бонусных тренировок, поскольку существует опасение, что Мудрик может переусердствовать. Более того, существует еще один фактор, который может мешать украинцу прогрессировать, а именно видеоигры. "Аристократы" убеждены, что молодой игрок якобы тратит на них больше времени, чем большинство других футболистов.

Челси в текущем сезоне