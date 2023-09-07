Что слишком, то не здорово: Челси определили, что препятствует прогрессу Михаила Мудрика
Лондонский коллектив попытался выяснить причины проблем украинца в Великобритании. "Пенсионеры" выделили несколько основных.
В Челси определили факторы, мешающие прогрессировать Михаилу Мудрику. Вингер берет на себя слишком много.
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Сам себе делает хуже
Лондонский клуб не желает бросать украинского талантливого футболиста и призывно, поэтому решил порыться и найти корень проблемы, которые не дают Мудрику повинью раскрыть свой потенциал. Дело в том, что Челси выложил за Михаила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусами, а вингер, проведший в составе "аристократов" уже 20 поединков отличился всего 2 ассистами, а также забил один гол, однако в неофициальном матче.Кстати говоря. Стало известно, что столичный коллектив выплатит Шахтеру 5 миллионов бонус за победу в Английской Премьер-лиге или тотальный триумф в Лиге чемпионов.
Такое развитие событий, конечно же, не радует лондонцев, но вот они все же готовы ждать, поскольку в клубе убеждены, что украинец будет делать то, о чем его попросят у Челси на тренировках, а игроки замечают, что он целеустремленный, целеустремленный парень, который хочет быть самым лучшим, поэтому болельщики должны оставить его в покое. Но вот Мудрик, по мнению пенсионеров, вредит сам себе.
Все потому, что Михаил всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. В Челси посоветовали талантливому вингеру снизить частоту и нагрузку во время занятий бонусных тренировок, поскольку существует опасение, что Мудрик может переусердствовать. Более того, существует еще один фактор, который может мешать украинцу прогрессировать, а именно видеоигры. "Аристократы" убеждены, что молодой игрок якобы тратит на них больше времени, чем большинство других футболистов.
Челси в текущем сезоне
- Лондонский коллектив, не попавший в еврокубки по итогам прошлого сезона, к нынешней кампании подошел с новым наставником на тренерском мостике, а именно Маурисио Почеттино.
- К тому же Челси начал сезон с обновленным составом, поскольку из команды ушли такие игроки, как: Хадсон-Одой, Ромелу Лукаку, Хаким Зиеш, Кепа Аррисабалага, Пьер Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Эдуард Менди, Н'Голо Канте Матео Ковачич. Усилили коллектив Аксель Дисаси, Ромео Лавия, Коул Палмер, Мойзес Кайседо и Роберт Санчес.
- Но вот дела "аристократов" не сильно улучшились. За 4 стартовых тура АПЛ “пенсионеры одержали всего одну победу (над Лутоном), одну ничью (с Ливерпулем) и благодарности уступили (Ноттингему и Вест Хэму), поэтому лондонцы занимают 12-ю строчку в Англии.