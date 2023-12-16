Челси без проблем одержал первую за три матча победу в АПЛ: как сыграл Михаил Мудрик – видео

Украинский вингер провел чуть больше часа против Шеффилда Юнайтеда и не был слишком острым. Впрочем, именно с паса Михаила началась вторая результативная атака лондонцев.

Челси – Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Палмер, 54, Джексон, 61.

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 17 тура. В одной из игр субботы Челси с Михаилом Мудриком принимал главного аутсайдера турнира Шеффилд Юнайтед, пишет 24 канал.

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Украинец получил место в старте от Почеттино, выйдя в нападении с Джексоном и Палмером. Впрочем, отличиться результативными действиями вингеру не удалось.

Главным героем встречи стал Кол Палмер. В начале второго тайма англичанин организовал два гола Челси – сначала сам запер прострел от Стерлинга, а затем выступил ассистентом для Джексона.

Во втором голе следует отметить Мудрика, ведь именно с его проникающего паса на Палмера началась атака. Сам украинец провел на поле 69 минут, нанеся один неточный удар (выше ворот). В конце концов, Челси довел матч до комфортной победы.

Видеообзор матча Челси – Шеффилд Юнайтед:

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