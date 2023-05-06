Челси одержал первую победу за два месяца: Забарный не вышел, Мудрик получил желтую за симуляцию

Фрэнк Лэмпард наконец-то отпраздновал дебютную победу по возвращении в родной клуб. Результат игры решили замены во втором тайме.

Борнмут – Челси 1:3

Голы: Винья, 21 – Галлахер, 9, Бадиашиль, 83, Фелиш, 86.

В чемпионате Англии начался 35 тур АПЛ. В одном из первых матчей Челси отправился в гости в Борнмут, пишет 24 канал. Участие во встрече могли принять двое украинцев – Михаил Мудрик и Илья Забарный.

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Впрочем, с первых минут появился лишь вингер Челси, тогда как эксзащитник Динамо провел всю игру в запасе. Обе команды почти гарантировали себе место в АПЛ, но для "синих" важно было одержать первую победу за два месяца.

Первая победа с середины марта

Первый тайм прошел при равной борьбе, а команды обменялись голами. На старте игры счет открыл открывшийся на подачу с фланга Коннор Галлахер. А ближе к перерыву паритет восстановил Винью. Уругвай завершил перепасовку Борнмута красивым выстрелом.

После перерыва Челси захватил инициативу, но серьезные моменты стал создавать под занавес игры. Замены от Лэмпарда таки позволили вырвать вожделенную победу.

Сначала Бадиашиль удачно откликнулся на подачу Зиеша со штрафного. А уже через три минуты точку во встрече поставил Жоау Фелиш, реализовавший ассист Стерлинга.

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Очередной провал Мудрика

Именно Рахим сменил Михаила Мудрика в середине второго тайма. Украинец снова ничем не поразил, не пробив ни разу в творение. На его счету только одна выигранная верховая дуэль, один удачный дриблинг, а также желтая карточка за попытку нарисовать пенальти.

Таким образом, Фрэнк Лэмпард одерживает первую победу по возвращении в Челси, но его команда остается 11 без шансов на еврокубки. А Борнмут идет на 14 позиции и может чувствовать себя более или менее безопасно, ведь от зоны вылета расстояние целых девять баллов.

Видеообзор матча Борнмут – Челси: