Челси потерял победу над Ноттинхем Форест, Мудрик смотрел со скамьи за феерией Стерлинга: видео

Челси было близко ко второй подряд победе в АПЛ. "Аристократы" упустили победу в игре против Ноттингем Фореста.

Челси – Ноттинхем Форест 2:2

Голы: Стерлинг, 51, 58 – Авонийи, 13, 62

Михаил Мудрик начал матч со скамейки запасных. Уже на 13-й минуте встречи гости повели в счете 0:1. Все началось с вбрасывания из аута. Ковачич потерял мяч в борьбе, мяч дошел до противоположного фланга. Лоди сделал навесную передачу на Авонии, который лучше всего сыграл на втором этаже и вывел свою команду вперед, пишет 24 Канал.

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Не лучшим образом в этом эпизоде сыграл Силва, а Менди неудачно вышел из ворот.

Голл кивнул сопернику на фланге и сделал идеальную передачу на голову Феликсу. Голкипер уверенно забрал мяч в руки.

В первом тайме команды больше не забивали – 0:1 в пользу "лесорубов".

На старте второй 45-минутки гости могли удвоить свое преимущество. Ниакате совсем немного не хватило, чтобы запереть передачу с углового. Сам защитник Ноттинхема залетел в сетку ворот, а мяч – нет.

Челси ответило голевой атакой. Чалоба прострелил в центр штрафного Ноттинхема, где находился Стерлинг. Рахим беспрепятственно оставалось лишь запереть прострел, который он и сделал – 1:1.

Семь минут понадобилось Стерлингу, чтобы оформить дубль. Рахим красивым дальним ударом впервые в матче вывел Челси вперед 2:1. Перед этим "синие" могли повести, если бы выстрел Феликса был более точным.

Однако преимущество хозяев продержалось всего четыре минуты. Авоний снова классно сыграл головой в штрафной "аристократов" и сделал счет равным 2:2.

Боевая мировая 2:2 продержалась до финального свистка. Мудрик наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Челси потерял победу и с 43 баллами идет на 11-й позиции в АПЛ.

Ноттинхем Форест набрал 34 очка и занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. Перед зоной вылета преимущество у "лесорубов" всего в 3 пункта.

Челси – Ноттинхем Форест: видеообзор матча