Включил режим Месси: Мудрик забил Ньюкаслу после сногсшибательного дриблинга - видео шедевра

Матч 28-го тура АПЛ между Челси и Ньюкаслом Михаил Мудрик начал со скамейки запасных. Впрочем украинец доказал, что умеет выполнять роль джокера.

После первого тайма счет во встрече Челси – Ньюкасл был ничейный (1:1). Голы забивали у "синих" Палмер, а у "сорок" Исаак, пишет 24 Канал.

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Сразу после перерыва Палмер оформил дубль и вывел команду Почеттино вперед (2:1). В середине второго тайма главный тренер Челси выпустил Михаила Мудрика.

Украинцу хватило 5 минут, чтобы отличиться в воротах Ньюкасла. Слаломный проход в стиле Лионеля Месси Михаил завершил точным ударом.

Видео гола Мудрика

К слову, этот гол стал шестым для Михаила Мудрика в текущем сезоне. Украинский вингер сыграл 29 поединков во всех турнирах.